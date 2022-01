Rapper Boef spijt van coronacampagne: geeft opbrengst weg

„In het begin van de coronapandemie ben ik door mijn management gevraagd mee te werken aan een campagne voor het RIVM om jongeren te informeren over wat het coronavirus is. Zelf was ik ook nog onwetend. Ik ging in gesprek met een arts, sporter en een ex-Covid patiënt. We zijn nu twee jaar verder en ik sta niet achter het beleid van de overheid.”

De artiest laat weten niet voor of tegen vaccinaties te zijn. „Maar ik sta voor vrijheid. Wat er nu gebeurt met plannen voor een 2G-beleid, lockdowns waar ondernemers door kapot gaan en de zorg die maar niet opgeschaald wordt, is iets wat we later niet aan onze kinderen kunnen uitleggen”, schrijft hij. „Met de kennis van nu knaagt het aan mij dat ik mee heb gedaan aan de campagne van de instanties die dit beleid uitvoeren.”

De rapper wil het geld dat hij destijds met zijn inzet voor de campagne verdiende, doneren aan een goed doel. Het gaat om twintigduizend euro, laat hij weten. Hij roept zijn volgers op om ideeën voor een goed doel door te geven en overweegt dat bedrag anders te verdelen onder zijn fans.