RTL trekt stekker uit Kees & Co

Vorig jaar werd Kees & Co nieuw leven ingeblazen en werd een nieuw seizoen uitgezonden. De laatste reeks was eerder dit jaar te zien. Waarom is besloten dat de serie geen vervolg krijgt, is niet duidelijk.

De originele serie van Kees & Co werd tussen 1997 en 2006 uitgezonden. De sitcom, over de dagelijkse beslommeringen van Kees (Simone Kleinsma) en haar gezin, werd nog steeds erg goed bekeken op Videoland waarna werd besloten om nieuwe afleveringen te maken. Kleinsma keerde terug in haar rol en ook Chantal Janzen was te zien in het eerste seizoen.