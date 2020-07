Vader Sonja Bakker overleden

„Je altijd positieve vrolijke opgewekte humeur. Wat zullen we je missen”, schrijft Barry van Suijdam, Sonja’s vriend, vrijdag op Instagram, bij een foto van zijn schoonvader Theo.

Een jaar geleden werd er bij Sonja’s vader eer agressieve vorm van kanker geconstateerd. Hoewel hij destijds te horen kreeg dat hij nog enkele weken, hooguit maanden te leven had, leek het er in december uit dat het toch weer beter met Theo ging. „Het gaat veel beter met hem dan iemand had kunnen denken. Het is allemaal onwerkelijk, maar zo mooi. Een soort van kerstwonder!”, liet Sonja toen nog aan Privé weten.

Vrijdag overleed hij op 76-jarige leeftijd.

