Roseanne smeekte om show te houden

„Ik heb gesmeekt om mijn verontschuldigingen aan te mogen bieden en het goed te maken”, aldus Roseanne. „Ik heb ze gesmeekt om de show niet te beëindigen. Ik heb ze gezegd dat ik er alles voor zou doen en om hulp gevraagd om het recht te trekken. Ik heb gesmeekt voor de banen van mensen.”

Eerder op de dag twitterde de 65-jarige dat ze haar tegenspelers Sara Gilbert en Michael Fishman vergeeft voor hun uitlatingen. Woensdag haalde ze nog uit naar de castleden van Roseanne die haar waren ’afgevallen’ door publieke statements te maken waarin ze hun afschuw uitspraken over de racistische tweet van Roseanne die het einde van de sitcom betekende.

„Ik vergeef jullie allebei en hou van jullie”, liet Roseanne haar tegenspelers donderdag weten. „Ik wou alleen dat jullie me persoonlijk hadden gebeld in plaats van dit op een openbare plek te bespreken. Maar ik begrijp het, het is oké.”