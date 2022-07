Oostenrijkse dirigent Stefan Soltész (73) zakt ineen tijdens optreden en overlijdt

In 1971 begon Soltész zijn carrière bij het Theater an der Wien. In de twee decennia erna was hij onder meer dirigent bij de Weense Staatsopera, de Hamburgse Staatsopera en vervolgens de Deutsche Oper in Berlijn. Van 1992 tot 1997 was hij dirigent bij de Vlaamse Opera in Antwerpen en Gent. In 1997 werd hij benoemd tot artistiek leider en muzikaal directeur van het Aalto Muziektheater in Essen. Dat verwierf onder zijn leiding grote internationale bekendheid en waardering. Hij vervulde die functie tot 2013.

Soltész dirigeerde ook in veel van de andere grote Europese operahuizen, waaronder die van Frankfurt, Rome, Boedapest, Warschau, Moskou en Parijs.