Ook bandjes in The Voice of Holland

„Nederland is een voorloper op andere landen, hier worden altijd als eerste nieuwe dingen geprobeerd”, aldus de presentator over het nieuwe element in de talentenshow. „Voor het nieuwe seizoen mogen nu ook bandjes zich opgeven.”

Volgens Krabbé is hiervoor besloten omdat de show veel aanmeldingen van bands krijgt en zangers of zangeressen zich in hun eigen band wat vertrouwder voelen. Hij benadrukt wel dat de stem en zangkwaliteiten worden beoordeeld. „Als dat niet goed lukt, heeft de band pech.”

Deelnemers hoeven daarentegen ook niet bang te zijn dat als de zanger of zangeres van de band heel goed is, de rest van de groep niet door mag. Komende weken vinden de audities voor het nieuwe seizoen plaats. The opnames door The Voice Senior, voor zangtalent van 65 jaar en ouder, zijn momenteel aan de gang.