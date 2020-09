Jaarlijkse show Ladies of Soul verplaatst naar juli 2021

„We hebben allerlei scenario’s de revue laten passeren maar uiteindelijk was verplaatsen naar de zomer van 2021 de meest verstandige keuze”, aldus Rombley. „Alleen al tijdens de voorbereidingen is het niet te doen om alle maatregelen te handhaven. Uiteraard hopen we onze trouwe fans volgend jaar weer te mogen ontvangen en maken we er samen een onvergetelijke show van.”

De tickets voor de show van vrijdag 20 november blijven geldig voor de show op vrijdag 2 juli 2021. Via de officiële ticketpartner Eventim ontvangen kaartkopers een mail met daarin meer informatie.