Kim-Lian van der Meij in diepe rouw

Op Instagram deelt de SBS6-ster het verdrietige nieuws. „Vandaag hebben we met pijn in ons hart afscheid moeten nemen van Moon. Dit powervrouwtje heeft 14 jaar mogen worden. We zijn verdrietig, maar vooral heel dankbaar dat ze zo lang een goede en trouwe vriend is geweest. Lieve Moon is nu samen met haar broer Skai in de dierenhemel”, schrijft Kim-Lian.

Dochter Ronja heeft een mooi eerbetoon gemaakt. Het resultaat deelt Kim-Lian op Instagram: „Ronja maakte vlak na het afscheid van Moon deze tekening. In mijn fantasie is dit Moon in de kracht van haar leven. Het trotse en mooie vrouwtje dat ze was en in onze herinnering altijd zal blijven.”