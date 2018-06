Nauwelijks kijkers voor therapiesessie Patty Brard

Televisiekijkend Nederland leek vooral de beeldbuis af te stemmen op het oefenpotje van het Nederlands elftal tegen Slowakije. Maar liefst 1,2 miljoen kijkers hebben de wedstrijd die eindigde met 1-1 gezien. Andere scorende programma’s op diezelfde avond zijn het Achtuurjournaal van de NOS met 1,4 miljoen kijkers, Van Onschatbare Waarde met 630.000 kijkers en the Great British Bake-Off kon rekeken op ruim 599.000 kijkers.

Geer en Goor Stevig Gebouwd op RTL4 trok maar slechts 373.000 kijkers en het daarop volgende The Big Music Quiz was goed voor 488.000 kijkers. De film The Proposal die op Net5 werd uitgezonden was goed voor 374.000 kijkers, waarmee SBS6 prime time werd verslagen. Oplichters in het buitenland, dat op deze zender werd uitgezonden, werd bekeken door 311.000 kijkers.