Cher 75: al zestig jaar ongetemd in de liefde

Cher in 1968. Ⓒ Getty Images

Tom Cruise, Eric Clapton, Richie Sambora, Val Kilmer, Gene Simmons en dan was ze ook nog eens getrouwd met Gregg Allman en natuurlijk Sonny Bono. Maar weinig wereldsterren kunnen tippen aan het fascinerende liefdesleven van Cher, dat al vorm begon te krijgen toen ze op haar veertiende haar eerste seksuele ervaring had én niet bepaald onder de indruk was van Hollywoodster Warren Beatty. „Ik voelde er gewoon niets bij.”