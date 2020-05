Prins Charles steunt virtueel herdenkingsdagboek coronaslachtoffers

Het onlineboek is een initiatief van de St Paul’s Cathedral in Londen. Nabestaanden kunnen online kosteloos een korte boodschap en foto plaatsen van iemand die is overleden aan het virus en woont in het Verenigd Koninkrijk. De herdachte mensen hoeven niet gelovig te zijn.

Charles hoopt dat het boek een document wordt dat meerdere aspecten van de slachtoffers herdenkt. „Het virtuele boek is er om ons te helpen herinneren, niet alleen om stil te staan bij het verlies en het verdriet, maar ook om dankbaar te zijn voor al het goede dat degenen van wie we hielden ons in het leven hebben gebracht en alles wat ze anderen hebben gegeven”, zegt Charles, die zelf is hersteld van het coronavirus.

De prins vindt het belangrijk dat er wordt herdacht. „Mensen van elk geloof, en ook zonder, geloven dat elk mens uniek en waardevol is. We geloven ook dat het essentieel is om te herinneren: we denken terug aan hoe onze levens - individueel en gezamenlijk - zijn gevormd door vreugde en verdriet uit het verleden zodat we met hoop naar de toekomst mogen kijken.”