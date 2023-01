Yolanthe door Dwayne ’The Rock’ Johnson uitgenodigd samen te eten

„Ik krijg vaak de vraag of ik me niet een soort Alice in Wonderland voel in Hollywood, en wat de verschillen zijn met Nederland. Eigenlijk komt het allemaal op hetzelfde neer”, schrijft Yolanthe in haar column in Grazia. Maar over die ervaring zullen de meningen verdeeld zijn. Yolanthe lijkt dat zelf ook te beseffen en nuanceert de boel een beetje. „Natuurlijk was ik best onder de indruk van de megaproductie Pain & Gain van een paar jaar geleden. De opnames vonden plaats in Miami en Los Angeles. Op beide bestemmingen werd ik van het vliegveld opgehaald door een chauffeur en naar een luxe hotel gebracht.”

Het was echter pas op de set dat haar leven wel degelijk op ’Wonderland’ begint te lijken. „Mijn trailer stond tussen die van Mark Wahlberg en The Rock in. Rond lunchtijd klopte Dwayne Johnson aan om te vragen of ik mee ging eten”, vertelt ze. „Voor elke scène werd de boel compleet afgezet en het wemelde van de figuranten. Het was voor mijn gevoel bijna niet echt.”

Toch blijkt Yolanthe nog over een behoorlijke dosis Hollandse nuchterheid te beschikken. „Op de eerste draaidag kwam ik de set op en stelde ik me voor aan de hele crew, maar er werd me al snel duidelijk gemaakt dat acteurs dat niet deden. Toch maakte ik het rondje af. We zijn er tenslotte met zijn allen om er wat moois van te maken. En volgens mij werd het best gewaardeerd door de mensen van het geluid, camera en licht. Dus ik houd het er gewoon lekker in, die Hollandse nuchterheid!”