Erkenning voor excentrieke Sarah Ferguson

Fergie deed dat door dagelijks een verhaaltje voor te lezen op haar eigen ’Story time’ YouTube-kanaal, een actie waarmee ze nog steeds doorgaat. Zelfs afgelopen vrijdag, enkele uren na het geheime huwelijk van haar oudste dochter prinses Beatrice en Edo Mapelli Mozzi. Veel kijkers en volgers heeft ze weliswaar niet, maar ze krijgt van de Daily Telegraph en de Daily Mail een 10 voor haar moeite.

„Fergie lijkt van een crisis een kans te hebben gemaakt door de lockdown te gebruiken om zichzelf opnieuw uit te vinden”, aldus Camilla Tominey in de Telegraph. Dat is bijzonder omdat Sarah (60) zich ook stil had kunnen houden nadat haar ex prins Andrew in november vanwege zijn connecties met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein in ongenade was gevallen. Tenslotte delen ze 24 jaar na hun echtscheiding nog altijd dezelfde woning, Royal Lodge nabij Windsor Castle.

De hertogin is in de filmpjes helemaal zichzelf, zo oordelen de media. „Sommige mensen noemen haar excentriek, ik zeg dat ze een apart individu is. Ze is een raar creatief soort persoon en dus krijg je deze gekke vorm van verhalen vertellen”, aldus Tominey. Fergie heeft daardoor een nieuwe schare fans gekregen, daarbij ook geholpen door het liefdadigheidswerk dat ze met haar dochters, de prinsessen Beatrice en Eugenie, tijdens de Britse lockdown heeft verricht.