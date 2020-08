Eeuwige ’losers’ All stars terug op veld

Achterste rij (v.l.n.r.): Thomas Acda, Daniel Boissevain, Raymi Sambo, Danny de Munk, Peter Paul Muller, Kasper van Kooten, Soundos El Ahmadi. Voorste rij (v.ln.r.): Sabri Saddik, Tom van Kalmthout, Samuel Vekeman, Alex Hendrickx, Yannick van de Velde, Joes Brauers. Ⓒ Dinand van der Wal

Deze zonnige middag blijft de grasmat van de club in Durgerdam onbespeeld. Voor de kantine vindt de actie plaats: rondom een piramide van lege bierflesjes wordt een scène met misschien wel kenmerkende All Stars-humor opgenomen. Met in dit geval de blijmoedige stuiterbal Jeffrey, een stomdronken Junior en een Guiness Book of Records-jurylid met dwerggroei. En onschuldige spot die net zo makkelijk wordt gedreven met de stoïcijns reagerende Congolese ploeggenoot Desiré als met Jeffreys vriendin Shannon die haar vriend met één dodelijke blik terechtwijst.