Stiefbroer Elvis Presley: ’Zijn liefde voor tienermeisjes maakte mij ziek’

Hoewel het autopsierapport destijds liet blijken dat Elvis Presley is overleden aan een hartaanval, is zijn stiefbroer ervan overtuigd dat hij zelfmoord heeft gepleegd. De reden hiervoor zou zijn dat de zanger zich schuldig zou voelen over zijn voorkeur voor tienermeisjes, zo vertelt hij in een nieuwe documentaire over de rockster.