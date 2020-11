Politiesoap met Franse slag

Virginie Efira: onthoud die naam! Deze van oorsprong Belgische actrice is inmiddels uitgegroeid tot een ster van de Franse cinema en zal straks ook te zien zijn in de titelrol van Paul Verhoevens erotische nonnendrama Benedetta. In Police heeft zij als politieagente Omar Sy (Intouchables) als collega. De twee zijn ook minnaars, hoewel haar personage getrouwd is en moeder van een jong kind.

Anne Fontaine speelt nogal inconsequent met verschuivende perspectieven tijdens een lange, lange werkdag. Die wordt gevolgd door een nachtdienst waarin Virginie (Efira) en Aristide (Sy) samen met dienstklopper Erik (Grégory Gadebois) een naar Kazachstan uit te zetten vluchteling (Payman Maadi) op het vliegtuig moeten zetten. Ze verstaan geen woord van wat hij zegt, maar zijn dossier spreekt volgens de agente boekdelen: de man op de achterbank van hun politieauto vliegt straks een wisse dood tegemoet. Dat zorgt voor twijfels en rebellie.

Hoewel de acteurs weinig te verwijten valt, wordt Police nooit veel meer dan een rommeltje. De regisseur snijdt een veelheid aan thema’s aan, maar werkt die onvoldoende uit. Verder kampt haar film met ongeloofwaardige verhaalkronkels en een opeenstapeling van emotionele verwikkelingen die vergezocht aanvoelen. Maar wat vooral ontbreekt is de drijvende kracht om ze samen te binden.

✭✭