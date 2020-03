Klaas van der Eerden en Lucille Werner in The Passion

Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Onder anderen cabaretier Klaas van der Eerden, presentatrice Lucille Werner en presentatrice Tooske Ragas spelen dit jaar de rol van discipel in The Passion. Acteur Cas Jansen vertolkt de rol van politieagent en Sven Kockelmann en Tijs van den Brink doen mee als interviewers. Ook First Dates-barman Victor Abeln speelt als Petrus-herkenner mee. Nog twaalf anderen vertolken een bijrol of de rol van discipel in het grote paasevenement.