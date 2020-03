Roxeanne Hazes: ’75 jaar vrijheid gaat niet onopgemerkt voorbij’

„Ik keek jaren uit naar de vraag of ik Ambassadeur van de Vrijheid wil worden. Dit jaar kreeg ik eindelijk die prachtige titel. Ik ben nog steeds een enorm trotse ambassadeur en begrijp en waardeer de beslissing uiteraard volledig”, aldus Roxeanne. De zangeres weet dat er naar een andere manier wordt gezocht om hier invulling aan te geven. „Want in het jaar van 75 jaar vrijheid zal dit echt niet onopgemerkt voorbij gaan.”

De Hazes-telg houdt de moed er wel in. „Dit is de enige logische beslissing. Laten we er allemaal alles aan doen om deze crisis zo goed mogelijk aan te pakken. BLIJF THUIS! Neem je verantwoordelijkheid, houd afstand en let een beetje op elkaar.”