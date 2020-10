Gravin Sophie in zelfisolatie na contact met besmet persoon

„Ze heeft geen last van symptomen, maar volgt de richtlijnen van de overheid en zit thuis in zelfisolatie”, aldus de woordvoerder. „De gravin is niet in contact gekomen met de koningin of andere royals buiten haar eigen gezin sinds ze in aanraking is geweest met de besmette persoon.”

Naar verwachting kan Sophie haar werkzaamheden spoedig hervatten.