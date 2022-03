Premium Het beste van De Telegraaf

Bella Hadid heeft spijt van neuscorrectie: ’Ik was het lelijke zusje’

Door Eva de Rond

Bella Hadid voor de neuscorrectie (links) en daarna (rechts).

Hoewel Bella Hadid (25) altijd heeft beweerd dat ze geen plastische chirurgie heeft ondergaan, onthult het model nu dat ze een neuscorrectie heeft gehad, toen ze amper 14 (!) jaar oud was. In een openhartig gesprek met Vogue Magazine vertelt Bella dat ze daar tot op de dag van vandaag spijt van heeft. „Ik wou dat ik de neus van mijn voorouders had gehouden, ik denk dat ik daar nu blij mee was geweest.”