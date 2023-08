Cabaretier Kirsten van Teijn openhartig over relatie met vriend én vriendin

Met haar programma (S)Experiment won Kirsten van Teijn de Neerlands Hoop, de prijs voor het meest veelbelovende cabarettalent. Vooral jong publiek herkende zich in de openhartigheid waarmee de 34-jarige cabaretier vertelde over de relatie die zij heeft met haar vriend én haar vriendin. Nu staat Van Teijn op Theaterfestival Boulevard in Den Bosch én werkt zij aan haar volgende voorstelling Jaloezie is een bitch.

Kirsten van Teijn: „Vanaf jongs af aan wordt jaloezie ons afgeleerd omdat het een ’lelijke’ emotie is.” Ⓒ Thijs Rooimans