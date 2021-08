Wordt Shirma Rouse de nieuwe Queen of Soul?

Premium Cultuur

Herman Koch: ’Nederlandse acteurs kunnen het gewoon niet’

De Nederlandse film: het was niks, is niks en zal nooit wat worden. „Maar als ’een Herman Koch’ dat beweert, is dat lang niet zo leuk. Het is heerlijk om een regisseur aan het woord te laten die van alles mag zeggen.” In Een film met Sophia, de nieuwe roman van Herman Koch, veegt deze regisseur de v...