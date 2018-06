Sophie de Buisonjé officieel nog niet moeder van dochtertje

Op Instagram deelt Sophie haar zorgen over de adoptie van haar dochter, die via een draagmoeder ter wereld is gekomen. Op het sociale medium schrijft Sophie: „Helaas nog geen uitspraak over de adoptie van Céla-Lynn. Ze is nu bijna 16 maanden en nog steeds ben ik op papier niet haar moeder.”

Wel zegt de blondine zich daardoor niet minder moeder te voelen van Céla Lynn. „Gelukkig is er meer op deze wereld dan het formele moederschap en voel ik mij haar moeder in hart en ziel.”

Sophie en Xander de Buisonjé hebben destijds voor een draagmoeder uit Amerika gekozen, omdat artsen Sophie een zwangerschap hadden afgeraden. In 2013 werd namelijk bij haar een tumor uit haar buikholte verwijderd en een nieuwe zwangerschap zou de kans op terugkomst van de tumor vergroten.