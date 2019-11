Nederlandse nominatie van lijst European Film Awards gevallen

De Nederlandse film stond wel op de eerdere lijst met kanshebbers, maar werd uiteindelijk weggestemd door de achtkoppige jury van de organisatie. De producties die kans maken op de prijs voor Beste Film zijn An Officer and a Spy van Roman Polanski, Les Misérables van Ladj Ly, Pain and Glory van Pedro Almadóvar, System Crasher van Nora Fingscheidt, The Favourite van Yorgos Lanthimos en The Traitor van Marco Bellocchio.

Dat Polanski is genomineerd, blijft controversieel. De regisseur vluchtte namelijk weg uit de Verenigde Staten nadat hij was veroordeeld voor de verkrachting van een 13-jarig meisje. Gisteren beschuldigde een Franse vrouw hem ook van verkrachting. Dat zou zijn gebeurd in 1975 in Zwitserland, toen zij 18 was.

