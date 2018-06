’Het zou kunnen dat er ergens een kind van mij rondloopt’

„Had het gekund dat je voor Selina (zijn ex-vrouw, red.) al vader was geworden, door de vele seks die je hebt gehad met verschillende meisjes?”, vraagt sidekick James aan Gers. Hierop antwoordt de 37-jarige rapper: „Het zou kunnen dat er ergens wel een kind van mij rondloopt, ja.”

Hij vervolgt: „Eén keer ging ik op vakantie naar Italië, en daar zag ik een meisje. Ik was helemaal verkocht. Ik dacht: „Oh my God.′ En op vakantie word je sowieso al geil, want die zon schijnt de hele tijd op je. Ik heb daar dus wel seks gehad met haar zonder rubbertje.” Hoewel James voorstelt om op zoek te gaan naar Gers’ mogelijke Italiaanse kind, laat Gers blijken dat het avontuurtje al minstens vijftien jaar geleden heeft plaatsgevonden. „Die kan ondertussen wel al vijftien zijn”, aldus de rapper.

Seks op het Leidseplein

Naast deze onthulling, zegt Gers niet vies te zijn van een potje stoeien tussen de lakens. „Alles kan, dat wel”, geeft de artiest toe. „Op alle plekken, maakt mij niet uit. Alle standjes, de hele Kamasutra kan wel voorbijkomen. De gekste plek waar ik ooit seks heb gehad? Op het Leidseplein in Amsterdam”, vult hij aan.

Over het aantal bedpartners dat hij gehad zou hebben, kan Gers geen antwoord geven. „Nee, dat weet ik echt niet. Maar meer dan vijftig? Dat denk ik niet. Ik begin me in te dekken.”