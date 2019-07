Hoofdrol Georgina Verbaan in Japin-verfilming

Het is een vrije bewerking van de roman Maar buiten is het feest van Arthur Japin, die deels gebaseerd is op het leven van Karin Bloemen. Het is de eerste keer dat een roman van Japin wordt verfilmd. Dat maakten distributeur September Films en producent Rinkel Film maandag bekend. Regisseur Jelle Nesna start binnenkort met de opnames.

Maar buiten is het feest vertelt over de succesvolle en geliefde zangeres Sonne die na de dood van haar zus een rechtszaak aanspant om haar nichtje uit handen van haar biologische vader te houden. Door deze actie dreigen echter de schokkende familiegeheimen uit haar eigen verleden openbaar te worden. Met de confrontatie in de rechtszaal zet zij zowel haar privacy en carrière als haar liefde op het spel.

Abbey Hoes speelt de rol van Sonne. Georgina Verbaan vertolkt de rol van haar moeder, Eelco Smits speelt de biologische vader. „Wat mij aantrok in de roman van Arthur Japin, is dat het gaat over veerkracht en hoe je om kan gaan met je lot” , stelt regisseur Nesna. „Over hoe je door te praten kan veranderen van een slachtoffer in een ervaringsdeskundige. Ik hoop met deze film een universeel verhaal te vertellen over een van de grootste taboes: seksueel misbruik van kinderen in de familiesfeer. Hoe de schaamte en het zwijgen je als slachtoffer nog eenzamer maken.”

De film moet in 2020 in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.