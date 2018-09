De Toppers vestigen wereldrecord canon zingen

Onder leiding van Danny de Munk moest het publiek in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam ’een stevig wereldrecord’ vestigen en dat is ze gelukt. De Toppers-fans waren met verschillende oplichtende polsbandjes ingedeeld in drie zones. Ze zongen tegelijkertijd hetzelfde liedje, maar iedere groep begon op een eigen moment.

Het oude record canon zingen stond op naam van 4000 deelnemers in Turkmenistan. René Froger, Jeroen van der Boom, Gerard Joling en Jan Smit gaven op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond hun Pretty in Pink 'The Circus Edition' in het Amsterdamse stadion.