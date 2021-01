Twitter gaat los: ’Dirk Kuyt onherkenbaar!’

Er zijn twee dingen onlosmakelijk verbonden aan Dirk Kuyt: zijn gedrevenheid en zijn blonde krulletjes. Met dat eerste zit het ongetwijfeld nog wel goed, maar van zijn herkenbare coupe is nog maar weinig over. Met zijn nieuwe, frisse kapsel, stoppelbaardje en hippe coltrui heeft de veertigjarige Dirk, volgens de berichten op sociale media, inmiddels meer weg van een Temptation Island-deelnemer dan van de voetballer zoals we hem kennen.

Afgelopen juni maakte Dirk bekend dat hij en zijn vrouw Gertrude, na een huwelijk van exact zeventien jaar, hebben besloten te gaan scheiden. In een interview met De Telegraaf sprak hij over de heftigste periode in zijn leven.

„Na mijn loopbaan merk ik dat er veel roofbouw op mijzelf en op het gezin heeft plaatsgevonden. Ik merk dat ik vooral op zoek ben naar rust. (...) Het is een verdrietige situatie waarin het gezin en ik zitten. Zowel Gertrude als ik moet het uit elkaar gaan verwerken en ik moet zorgen dat het ook voor de kinderen een goede plek gaat krijgen.”