Nu naar Nederland met eigen kindershow Marie Verhulst (27): ’Ik sta op en ga naar bed met Samson’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Marie Verhulst heeft ’de voogdij’ over Samson overgenomen van haar vader. Samen trekken zij nu het hele land door. Ⓒ Royal promotions

Marie Verhulst keek als klein meisje veel naar Samson & Gert, waarin haar vader – de Vlaamse Studio 100-baas Gert Verhulst – samen met de langharige knuffelhond een hoofdrol vervulde. Intussen is ze zelf al bijna vier jaar het baasje van de populaire Samson. „Hij maakt intussen onderdeel uit van mijn leven”, vertelt ze Privé. Voor het eerst is ze, vanaf februari, in Nederland te zien in haar wintershow Samson & Marie.