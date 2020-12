Hollywoodster Ellen Page is transgender en heet nu Elliot

„Ik voel me heel gelukkig dat ik dit mag schrijven”, schrijft Page. „Om hier te zijn. Om op deze plek in mijn leven aangekomen te zijn. Ik voel overweldigende dankbaarheid voor de geweldige mensen die mij op deze reis hebben gesteund en geholpen. Ik kan niet uitdrukken hoe fijn het is om eindelijk genoeg van mijzelf te houden om wie ik echt ben te kunnen openbaren.”

De acteur uit Netflix-hit The Umbrella Academy noemt zichzelf in de post ’non-binair’, wat betekent dat hij zich als man, noch als vrouw identificeert. De Hollywoodster wil wel als hij/hem worden aangesproken.

Page kwam zes jaar geleden uit de kast als queer en profileerde zichzelf als een van de meest zichtbare lhbti-sterren van Hollywood. In januari 2018 trad hij in het huwelijk met choreografe Emma Portner. Page werd in 2008 genomineerd voor onder meer een Oscar, een Golden Globe en twee BAFTA-awards (beste actrice en de Rising Star Award) voor zijn hoofdrol in Juno.