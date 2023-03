Dirigente valt keihard van haar voetstuk in dramafilm ’Tár’

Wat: drama

Regie: Todd Field

Met: Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant

Als Lydia Tár speelt de Australische actrice de eerste vrouw die met het door haar geleide Berliner Philharmoniker de vijfde Symfonie van Mahler zal opnemen. Een chique koffietafelboek van haar hand, Tár on Tár, staat op het punt van uitkomen. Ze oogt gelukkig met haar geadopteerde dochtertje en met haar vrouw (Nina Hoss), die als concertmeester haar rechterhand is in het orkest. Kortom: Blanchetts dirigente bevindt zich op de top van de spreekwoordelijke Olympus. Die blijkt echter omringd door diepe ravijnen.

Macht corrumpeert

Todd Field toont in het ruim tweeënhalf uur durende Tár hoe macht corrumpeert. Dat hij voor zijn intellectueel ingestoken drama - dat raakt aan #MeToo en de hedendaagse cancelcultuur – een vrouw tot dader maakt, is verrassend en provocatief. Intussen schept hij een wereld die zó gedetailleerd en realistisch is, dat veel mensen zijn gaan googelen of Lydia Tár wel echt een fictief personage is. Wat natuurlijk ook te danken is aan zijn hoofdrolspeelster, die zich ogenschijnlijk volkomen door haar personage laat opslokken.

Seksueel

Lydia Tár is in haar eigen grootsheid gaan geloven en misbruikt bijna achteloos haar macht en status om seksueel aan haar trekken te komen. Dat maakt haar niet zozeer tot monster, maar wel tot een feilbaar mens: iemand die uit de bocht vliegt en vooral verbijsterd is door haar eigen val.

Gedwongen haar ogen open te doen, staart de dirigente in een afgrond waarvan de bodem in noodvaart dichterbij komt. Om tot haar schrik tot de ontdekking te komen dat de afgrond terug staart.

✭✭✭✭