Jennifer Lopez noemt Jennifer Garner ’een geweldige co-ouder’

„Tot nu toe gaat het erg goed”, aldus Lopez. De zangeres hoopt dat haar kinderen „een nieuwe bondgenoot” vinden in haar man Ben Affleck. „Tegelijkertijd hoop ik dat zijn kinderen een nieuwe bondgenoot in mij vinden. Iemand die echt van hen houdt en om hen geeft”, vertelt de zangeres.

Lopez noemt Jennifer Garner, de ex van haar man Ben Affleck „een geweldige co-ouder”. „Ze werken heel goed samen”, zegt Lopez. Affleck en zijn ex-vrouw hebben drie kinderen: Violet (16), Seraphina (13) en Samuel (10). De twee gingen in 2018 uit elkaar nadat zij in 2005 waren getrouwd. Lopez heeft twee kinderen, de 14-jarige tweeling Emme en Max, met Marc Anthony. Zij trouwden eveneens in 2005, maar scheidden in 2014.

Op 16 juli van dit jaar gaven Lopez en Affleck elkaar het jawoord. Sinds 2021 is het stel weer samen. Eerder dateten de zangeres en de acteur al van 2002 tot 2004.