Arnold Schwarzenegger: American Dream moet voor iedereen zijn

De geboren Oostenrijker vertelt in zijn bijna 5 minuten durende video over zijn komst naar de VS en hoe hij dat destijds heeft ervaren. Schwarzenegger stipt ook de actualiteit aan en beschrijft de ’wonden’ die Amerika momenteel openrijten: onderdrukking en racisme. Maar de voormalig bodybuilder heeft hoop op een betere toekomst.

„Onze protesterende landgenoten op straat zijn terecht gepijnigd, boos en moe dat de grondrechten niet voor iedereen gelden”, meent hij. „Ze willen dat we de belofte die onze Founding Fathers maakten nakomen. Laten we daarop reageren met daadwerkelijke verandering en - om met de woorden van Abraham Lincoln te spreken - ’s lands wonden te helen.”

Schwarzenegger besluit zijn video met een duidelijke boodschap. „Gefeliciteerd Amerika, dank dat ik de American Dream mocht najagen. We moeten elke dag blijven vechten om te zorgen dat die droom net zo haalbaar is voor een zwart kind dat in Minneapolis is geboren als dat het was voor een witte bodybuilder uit Oostenrijk.”