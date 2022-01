Gal Gadot heeft spijt van Imagine-filmpje aan begin coronacrisis: ’Slechte smaak’

In een interview met InStyle vertelt de 36-jarige Israëlische dat ze „allemaal goede bedoelingen had, maar soms sla je de plank mis.” De timing was niet goed, vindt ze. „De pandemie raakte Europa en Israël al, nog voordat ze in de VS toesloeg. Ik zag waar het naartoe ging. Maar de video was voorbarig. Het was niet de juiste timing en het was niet de juiste keuze”, zegt Gadot.

De video, die in maart 2020 werd gedeeld, ging viral en is op Instagram inmiddels meer dan 10 miljoen keer bekeken. Maar er was ook veel kritiek. Fans vonden het ongemakkelijk en ongepast. Podcast-presentator Joe Rogan noemde de sterren „idioten” voor het opnemen van de video terwijl „ieders oma op sterven ligt.”

Bevallen

In het interview liet ze overigens ook weten ’elke week wel te willen bevallen’. Gal Gadot heeft drie kinderen en vond iedere bevalling ’magisch’. „Dat moment dat het voelt alsof je een leven creëert, dat is onbeschrijfelijk”, aldus Gadot, die daaraan toevoegt: „Ik moet er eerlijk bij vertellen dat ik altijd een ruggenprik neem, dus dan is het niet zo pijnlijk.” Met in verwachting zijn heeft de Wonder Woman-actrice dan weer minder op. „Mijn zwangerschappen waren zwaar voor me, ik voelde me ziek en had veel last van migraine. Ik ben dan nooit in mijn element.”

De Israëlische is moeder van drie dochters: Alma (10), Maya (4) en Daniella (8 maanden). Ze probeert haar kinderen zoveel mogelijk buiten de spotlights te houden. „Ik wil dat ze naïef zijn, veilig en beschermd. Ik deel altijd best veel met de wereld, maar als het om mijn gezin gaat, dan ben ik heel waakzaam.”