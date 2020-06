Kindermoord in voorstad

Er is weinig gruwelijker dan de moord op een kind. Daarvan zijn ook inspecteur Carl Edson en zijn collega Jodie Söderberg doordrongen als zij een onderzoek in een voorstad van Stockholm gaan leiden. Nadat het vermiste meisje Olinda dood is aangetroffen, is iedereen in rep en roer. Een van de mogelijkheden is dat een bij de politie bekende pedofiel of kindermoordenaar de dader is.