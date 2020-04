Spanning, tranen én humor: de Marokkaanse SPOOKREIS van Anouk

Ⓒ Hollandse Hoogte

Ze zou vier dagen in Marrakesh blijven om liedjes te schrijven. Dat werden door de coronacrisis vijf weken! Liedjes werden er inderdaad volop geschreven, maar naast de inspiratie die Anouk in Marokko opdeed, was het ook een angstige tijd, waarin paniek op de loer lag. Zo zag de spookreis van Anouk eruit...