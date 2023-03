Paris Hilton was gekwetst door parodie in videoclip Pink

In de videoclip spotte Pink met een aantal sterren waaronder Hilton, Lindsay Lohan en Jessica Simpson. Een paar jaar eerder was een sekstape van Hilton uitgelekt en daar werd ook niet erg subtiel naar verwezen in de clip. Ook voelde Hilton zich geraakt door de tekst van het nummer. „Pink zong over outcasts en meisjes met ambitie en zei: dat wil ik zien. Maar zij koos ervoor om dat niet in mij te zien.”

Hilton benadrukt in haar boek wel dat ze niet boos is op Pink en er geen sprake is van een vete. „Woede helpt niet, eerlijkheid wel. Dus ik ben eerlijk.”