Therapeutische reünie in ’De sessies’

Via ’community building, lichaamswerk en gezamenlijke activiteiten’ wordt de balans opgemaakt. Waar staat iedereen in het leven? Is oude problematiek opgelost? Hoe is het met de vriendschap die destijds ontstond? Wat te doen met oude wonden? Verwachtingsvol beginnen Luc en Ola (nu een echtpaar), de inmiddels gescheiden Dee en workaholic Sonja aan een soort therapeutische reünie. Ook coach Catherine Richards wordt uitgenodigd, en haar komst brengt oude gevoeligheden aan het licht.

Carla de Jong weet in korte hoofdstukken, telkens vanuit het perspectief van een ander groepslid en met inzicht in de psychologische processen, stekeligheden, verborgen agenda’s, gevoeligheden en jeugdtrauma’s bloot te leggen. Huwelijkscrises, depressies, familiedrama’s: elk van de personages worstelt op zijn eigen manier, en er is een gezamenlijk beleefde (noodlottige) gebeurtenis nodig om te kunnen ’resetten’ en vastgeroeste gewoontes en inzichten los te laten.

Dure coach

De sessies geeft tot het einde toe een interessant inkijkje in menselijke dilemma’s en hoe daar in een therapeutische setting iets aan te kunnen doen. De vraag rijst of daar een dure coach voor nodig is, of dat afstand nemen van de dagelijkse werkelijkheid en in vogelvlucht het eigen leven beschouwen met een groep mensen van buiten je eigen kring, ook zou kunnen werken.

Verandering tot stand brengen bij gekwetste mensen is een stroperig proces. Dat beschrijven in romanvorm geen sinecure. Het is De Jongs verdienste dat De sessies driehonderd bladzijden lang boeit.

✭✭✭✩