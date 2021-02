R. Kelly heeft coronavaccin al gehad

Kelly, die in afwachting van meerdere rechtszaken vastzit in Chicago, verzocht de rechter eerder vanwege vrees voor een coronabesmetting om vrijlating. De twee verzoeken werden afgewezen.

De zanger wordt beschuldigd van onder meer seksueel misbruik, sekshandel en fraude. In New York gaat een rechtszaak rond de zanger in augustus van start. Chicago volgt een maand later. Kelly ontkent alle aantijgingen.