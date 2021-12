Premium Het beste van De Telegraaf

Hollywood brengt met Spider-Man Fred Astaire tot leven

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Ⓒ Instagram/ANP/HH

Het pak van Spider-Man heeft hij nog maar net opgehangen, of het wordt door Hollywoodster Tom Holland (25) vervangen door een rokkostuum met hoge hoed en witte strik! De Britse acteur is gevraagd de rol van de legendarische Fred Astaire (1899-1987) te gaan spelen in de film over diens leven. En daarmee keert Tom een beetje terug naar zijn roots. Als twaalfjarige debuteerde hij in West End namelijk als Billy Elliot in de gelijknamige musical.