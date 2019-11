Monique Smit opgenomen in ziekenhuis

„Helaas is niet alles op Instagram rozengeur en maneschijn. Sinds afgelopen dinsdag lig ik in het ziekenhuis door een niersteen en meerdere ’koliek aanvallen’, zo schrijft Monique op sociale media bij een foto van haarzelf in een ziekenhuisbed.

„Mijn god, nooit geweten dat dit zo pijnlijk is, geloof me: ik beval liever... Ze hoopten dat het steentje er vanzelf uit zou komen, maar omdat dat niet is gebeurd en het mijn nieren iets aantast, moet ik helaas alsnog onder het mes.” De blondine baalt er vreselijk van dat ze nu ’een hoop dingen moet afzeggen’. „Hopelijk word ik vandaag nog geholpen en mag ik snel weer naar huis naar mijn vriendjes.”

Ondanks de pijn kan ze in ieder geval nog wel lachen om de situatie. „Ik verwacht op z’n minst een diamantje straks”, sluit ze grappend af.

