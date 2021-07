Bassie en Adriaan-acteur Dick Rienstra (80) overleden

Buitenland

Meisje (8) gedood door hond in eigen woning: moeder treft lichaam aan bij thuiskomst

Een meisje van acht jaar is zondagavond overleden nadat ze aangevallen werd door een hond in de Waalse gemeente Strépy-Bracquegnies, in het zuiden van België. Dat meldt Sudpresse en wordt bevestigd door het parket. Het was haar moeder die het gewonde meisje aantrof. Ze overleed later aan haar verwon...