Pim Lammers bestormt Bestseller 60 met herdruk dichtbundel

Nadat Pim Lammers zich vanwege doodsbedreigingen terugtrok als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek, riep schrijversvakbond PEN auteurs en lezers op Lammers te steunen, boekhandels plaatsten zijn werk prominent in hun etalages, op social media werd opgeroepen zijn boeken te kopen en afgelopen zaterdag stond er in de landelijke dagbladen zelfs een levensgrote advertentie vol steunbetuigingen van andere schrijvers.

Stormloop

Er ontstond een ware stormloop op zijn kinderdichtbundel 'Ik denk dat ik ontvoerd ben', maar het was wachten op de herdruk van het boek dat in september vorig jaar uitkwam. Afgelopen zaterdag was het weer beschikbaar en alle acties en steunbetuigingen lijken hun vruchten te hebben afgeworpen. Normaal gesproken zou een dichtbundel voor kinderen niet snel een plekje in de Bestseller 60 weten te veroveren en zo’n snelle stijging is al helemaal uniek.

Schrijver Pim Lammers staat nu voor het eerst in de Bestseller 60. Ⓒ ANP

Er waren overigens nog meer bijzondere ontwikkelingen waar te nemen in de Bestseller 60. Zo prijkten er maar liefst twee nieuwe boeken in de top 3: ’De Gideonsbende’ door Thierry Baudet op nummer een en het kinderboek ’De waanzinnige boomhut van 156 verdiepingen’ van het succesvolle Australische duo Andy Griffiths & Terry Denton op de tweede plek. Baudet stootte daarmee deze week Sander Schimmelpenninck van zijn troon met zijn boek ’Sander en de brug’.