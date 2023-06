Disney cast ’per ongeluk’ pornoster in The Little Mermaid

In de kinderfilmhit The Little Mermaid is Stefano Tomadini te zien als een van de zeemeermannen. De 24-jarige Italiaanse acteur is niet alleen in kinderfilms te bewonderen, want als ’Dante Ferrari’ heeft hij in drie pornofilms gespeeld!

Disney heeft Tomadini’s pornocarrière tijdens de casting over het hoofd gezien, weet een bron. „De castingbazen wilden sexy, mannelijke modellen die de rollen van de zeemeermannen konden spelen. Ze hadden geen idee van Stefano’s pikante achtergrond. Dit is best gênant voor Disney, aangezien The Little Mermaid een populaire kinderfilm is.”

Het mediabedrijf heeft nog niet gereageerd. De pornofilms van Tomadini zijn overigens nog steeds op het wereldwijde web te vinden.