Enthousiaste reacties op songfestivalalternatief

„Zó te gek dat er toch een alternatief komt”, reageerde Edsilia op Twitter. Zij presenteert de tv-show samen met Chantal Janzen en Jan Smit. Ook Cornald is blij: het plan komt deels uit zijn koker. „ARD lekte dit al - maar is Nederlands plan (en ja, zeker ook mijn plan) - in harmonie voor gestreden, en prachtig dat het ervan komt, in Europa-verbindende traditie.” Cornald zal voor de Nederlandse kijkers het commentaar verzorgen.

Chantal benadrukte in een reactie op Radio 538 dat er geen winnaar wordt gekozen, ondanks dat er aandacht is voor alle inzendingen die mee zouden doen. „Dat voelt gewoon niet goed. De wedstrijd gaat echt volgend jaar pas gebeuren.”

Op de vraag of ze volgend jaar kan terugkeren als presentatrice van het songfestival, zei Chantal: „Dat ligt eraan hoe ik het dit jaar doe. Nee, in principe is die toezegging er wel.”