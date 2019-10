Jan Versteegh opgenomen in ziekenhuis

Bij het plaatje schrijft Jan: „Iemand een fruitmandje over?”, maar laat in het midden waarom hij in het ziekenhuis is beland. Zijn manager laat weten: „Jan is vanochtend geopereerd aan zijn keel. De operatie is goed gegaan. Hij heeft wel pijn, maar zal spoedig herstellen. Voorlopig veel rust houden en hij mag en kan nog niet praten. Hij krijgt veel lieve reacties, dus dat is heel fijn.”

Veel BN’ers reageren. Zo schrijft Jochem Myjer: „Jezus man! Sterkte” en Sigrid ten Napel vraagt: „Wat hebbie lopen te doen nou weer?” Onder anderen Sunnery James, Bram Krikke en Frank van der Lende delen hun beterschapswensen.