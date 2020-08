Nederlandse Iglesias brengt Spaanse sfeer in Nuland

WILLIAM JANZ (46) zou op 16 augustus aanstaande een exclusief concert geven in Barcelona. Maar vanwege de strenge Spaanse coronamaatregelen gaat dat feest niet door. Nu de meeste Nederlanders toch vakantie vieren in eigen land hoeven ze, zeker de fans van William, de Spaanse sfeer niet te missen want hij geeft deze week een bijzonder optreden in de prachtige tuin van Villa Maasdonk in Nuland. Onder de titel Tribute show to Julio Iglesias by William Janz zingt op 8 augustus de leraar van een MBO-school uit Rijswijk alle grote hits van zijn grote voorbeeld JULIO IGLESIAS (76).