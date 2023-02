Anton Griep is nieuwe sidekick Domien Verschuuren

Het programma is verre van nieuw voor de 36-jarige radiomaker. Griep is al sinds 2019 als nieuwslezer verbonden aan de show van Domien Verschuuren die blij is met de interne promotie en het een een logische volgende stap noemt: „Anton is al jaren mijn radiomaatje en ik vind het een feest om samen met hem en de luisteraars de leukste middagshow te maken.”

Ook Griep heeft er al heel veel zin in. „Deze nieuwe rol biedt de mogelijkheid om meer mijn kijk te geven op minder urgente dingen als het laatste nieuws. We hebben er veel plezier in en hopen dat de luisteraars dat ook horen.”

Nathalie van Suijlekom neemt de functie van nieuwslezer van Griep over. Met haar komst gaat volgens Verschuuren ook de wens „om een vrouwelijk perspectief toe te voegen aan het programma in vervulling.”