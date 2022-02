ABBA-zanger Björn Ulvaeus gaat na 41 jaar huwelijk scheiden

Sterren

Privévliegtuig Elton John maakt noodlanding

Sir Elton John heeft een paar hachelijke uren moeten doorstaan toen zijn privévliegtuig problemen kreeg op een hoogte van drie kilometer in de lucht. De 74-jarige zanger was op weg van Londen naar New York, waar hij dinsdag en woensdag in Madison Square Garden zou optreden. Dit meldt The Sun.