Vader Virginia kan zich de haren wel uit het hoofd trekken

In Britse media zegt hij dat hij er ’geen enkele twijfel’ over heeft dat zijn dochter ’de waarheid spreekt’. Virginia herhaalde in de BBC-uitzending haar beschuldigingen dat zij gedwongen werd seks te hebben met prins Andrew.

Sky Roberts roemt zijn dochter om haar dapperheid dat ze ’zich uitspreekt over machtige mensen’. Ook gelooft hij dat ’het grootste deel van Engeland’ denkt dat prins Andrew liegt. Hij heeft zelf ook het interview van de hertog van York gezien met de BBC. „Ik heb gezien hoe hij alles ontkent, het lijkt erop dat hij niet de waarheid vertelt en ik denk dat het grootste deel van Engeland dat weet.” Volgens hem heeft Virginia ook geen reden om te liegen, in tegenstelling tot Andrew. „Hij heeft als royal alle reden om het te ontkennen.”

Hij laat weten dat hij ten tijde van het vermeende misbruik van niets wist. „Ik hou zoveel van mijn dochter. Ze is erg dapper dat ze dit allemaal doorstaat en zich durft uit te spreken tegen deze machtige mensen.”

Hij kan zich achteraf wel de haren uit het hoofd trekken dat juist hij zijn dochter heeft geholpen aan haar baantje bij Mar-a-Lago, waar Ghislaine Maxwell het toen 17-jarige meisje rekruteerde als masseuse. „Als een ouder ga je jezelf afvragen: ’hoe kan het dat ik niet wist dat zij dit moest meemaken’. Ze is een erg goede actrice. Als ze thuiskwam van haar tripjes zei ze er niets over. Het moet van binnen aan haar hebben gevreten.” Dat ze niets heeft verteld, begrijpt Sky wel; hij vermoedt dat ze onder druk zijn gezet en bedreigd zijn voor het geval ze wel hun mond zouden opendoen.

„Ik kan er niet bij dat machtige mensen als zij een jong meisje zo kunnen behandelen. Deze jonge meisjes, deze kinderen. Hij heeft jonge dochters, wat als zijn dochter dit moest doorstaan? Deze machtige mensen die jonge meisjes op deze manier gebruiken, moeten worden vervolgd.”

Bekijk ook: 6 spraakmakende onthullingen van Andrews masseuse